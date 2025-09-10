جامعة المنيا: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي تحصل على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصول مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي على شهادة الاعتماد المبدئي عقب نجاحه في استيفاء متطلبات الجودة الوطنية والاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتراف الدولي من منظمة «الإسكوا» العالمية، ضمن استعدادات محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الشامل، من خلال تأهيل ودعم الكيانات الصحية الحيوية وخاصة الجامعية لتطبيق معايير الجودة.



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لإدارة المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مثمنًا جهودهم الكبيرة وما بذلوه من عمل دؤوب لتحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يُعد خطوة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية في صعيد مصر، وهو ثمرة تعاون متكامل بين الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف أن الاعتماد يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الجامعة بالعمل وفق منظومة متكاملة من الجودة والاعتماد، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الطبي، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد .

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد المستشفيات ومتابعة جودة الخدمات الطبية في مصر، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، وهو ما يمنح اعتمادها قيمة خاصة، كونه يعكس التزام المستشفى بتطبيق المعايير العالمية في سلامة المرضى وجودة الخدمة.