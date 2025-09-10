قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي تحصل على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

مستشفى الكبد بالجامعة
مستشفى الكبد بالجامعة
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصول مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي على شهادة الاعتماد المبدئي عقب نجاحه في استيفاء متطلبات الجودة الوطنية والاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتراف الدولي من منظمة «الإسكوا» العالمية، ضمن استعدادات محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الشامل، من خلال تأهيل ودعم الكيانات الصحية الحيوية وخاصة الجامعية لتطبيق معايير الجودة.


وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لإدارة المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مثمنًا جهودهم الكبيرة وما بذلوه من عمل دؤوب لتحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يُعد خطوة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية في صعيد مصر، وهو ثمرة تعاون متكامل بين الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف أن الاعتماد يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الجامعة بالعمل وفق منظومة متكاملة من الجودة والاعتماد، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الطبي، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد .

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد المستشفيات ومتابعة جودة الخدمات الطبية في مصر، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، وهو ما يمنح اعتمادها قيمة خاصة، كونه يعكس التزام المستشفى بتطبيق المعايير العالمية في سلامة المرضى وجودة الخدمة.

المنيا جامعة المنيا مستشفى الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

ترشيحاتنا

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.. تفاصيل

المنتخب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد