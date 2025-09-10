لخلاف في العملِ| إصابة شخص ألقى بنفسه من الطابق الأول بملوي في المنيا

أصيب موظف بإحدى الشركات بمركز ملوى جنوب المنيا، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الأول بسبب خلافات في العمل، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تلقي بلاغاً عن إصابة موظف بإصابات متفرقة نتيجة هذا الحادث بعدما ألقي بنفسه من الطابق الأول علوي لخلاف في العمل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المصاب يدعى "ت. ي" 24 سنه فني بإحدى الشركات.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

