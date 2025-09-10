تموين المنيا: حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، عن تحرير 54 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملات شملت مراكز ديرمواس ومطاي وبني مزار، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع،

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات شملت 31 محضراً بالمخابز البلدية منها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان سليم أو لوحة تعليمات، وعدم إعطاء بون صرف أو الاحتفاظ بسجل التفتيش، إضافة إلى مخالفات نظافة أدوات العجين.

حملات تموينية

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 7 محاضر تضمنت حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وضبط سلع مجهولة المصدر.

حيث أسفرت الحملات عن إعدام 766 كيلو و400 جرام لحوم غير صالحة، و16 كيلو صلصة فاسدة، فضلاً عن سحب عينات من الكبدة لفحص صلاحيتها.

كما تمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر لإدارة محلات بدون ترخيص، و7 محاضر إشغالات طريق، ومحضر واحد لعدم ترخيص إعلانات.