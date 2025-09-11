بروتوكول تعاون بين التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة

قام اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العلمي والمهني للعاملين بالوزارة.

وقد شهد مراسم التوقيع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة رشا راغب نائب أول رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. بالإضافة إلى حضور مصطفى إبراهيم مدير الاستراتيجيات بالأكاديمية العربية، والأستاذ محمد الباز رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التموين.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة ببرامج الدراسات العليا المهنية، حيث يمنح البروتوكول العاملين بالوزارة وأسرهم خصومات مميزة على الرسوم الدراسية لبرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA).

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مشتركة في مجالات الإدارة والتمويل والتطوير المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على أداء العاملين ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن توقيع هذا البروتوكول يأتي اتساقاً مع استراتيجية الدولة في بناء القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري، مشيداً بدور الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية في دعم وتأهيل الكوادر بالمهارات العلمية والتطبيقية الحديثة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والتعليمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى لتوفير أحدث البرامج التعليمية والتدريبية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز من كفاءة العنصر البشري.