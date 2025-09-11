قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة
محمد صبيح

قام اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العلمي والمهني للعاملين بالوزارة.

وقد شهد مراسم التوقيع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة رشا راغب نائب أول رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. بالإضافة إلى حضور مصطفى إبراهيم مدير الاستراتيجيات بالأكاديمية العربية، والأستاذ محمد الباز رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التموين.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة ببرامج الدراسات العليا المهنية، حيث يمنح البروتوكول العاملين بالوزارة وأسرهم خصومات مميزة على الرسوم الدراسية لبرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA).

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مشتركة في مجالات الإدارة والتمويل والتطوير المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على أداء العاملين ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن توقيع هذا البروتوكول يأتي اتساقاً مع استراتيجية الدولة في بناء القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري، مشيداً بدور الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية في دعم وتأهيل الكوادر بالمهارات العلمية والتطبيقية الحديثة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والتعليمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى لتوفير أحدث البرامج التعليمية والتدريبية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز من كفاءة العنصر البشري.

وزارة التموين سوق العمل تجارة الإدارية المصروفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

محافظ المنيا ووزير التربية والتعليم

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يشدد على جاهزية المدارس وتحسين البيئة التعليمية

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

اداري اليد للصالات شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

إداري اليد للصالات: شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد