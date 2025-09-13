التموين تكشف تفاصيل إضافة المواليد الجدد على البطاقات

قال الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن استمارة تحديث البيانات التى تم الإعلان عنها هى أحد الخطوات التى اتخذتها وزارة التموين فى إطار مشروع استخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد لصرف الدعم التموينى.

وأضاف شتا خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم البدء فى هذا المشروع أول مايو الماضى فى محافظة بورسعيد وتم تجربة الكارت الموحد على 42 ألف أسرة بالمحافظة، وتم استبدال بطاقة الأسرة القديمة لصرف المقررات التموينية بالكارت الموحد.

تابع شتا، جميع المواطنين الذين تسلموا الكارت تمكنوا من الصرف من خلاله تموين خبز خلال الثلاث الأشهر الماضية، مما أثبت نجاح التجربة، والذى دفعنا استكمال التجربة على باقى المحافظة كى نخرج بنموذج متكامل يتم تعميمه على باقى المحافظات.

ولفت شتا إلى أنه سيتم إطلاق إستمارة إلكترونية لتحديث البيانات والتى سيتم إتاحتها على منصة مصر الرقمية اعتبارا من الغد، بهدف تحديث البيانات وليس إضافة مستحقين جدد أو حذف مستحقين، وفى حالة تحديث المواطن لبياناته سيحصل على فرصة فى الحفاظ على الدعم الموجه له.