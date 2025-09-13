ضبط 89 مخالفة تموينية للمخابز في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 89 مخالفة تموينية في المخابز البلدية، في إطار جهود ضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواؤ دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بهدف متابعة موقف السلع الاستراتيجية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المخالفات المضبوطة

شملت المخالفات تحرير 48 محضرًا لنقص وزن الخبز، و11 محضرًا لعدم النظافة، ومحضرًا واحدًا لعدم الالتزام بالمواصفات، إضافة إلى 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضرًا واحدًا لعدم الالتزام بالتعليمات، و3 محاضر للتصرف في الدقيق، ومحضرًا لتجميع الدقيق، و4 محاضر للتوقف عن العمل.

وأكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هذه الحملات تستهدف ضمان جودة الخبز المنتج، وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح لجمهور المستهلكين.