تكثيف أعمال النظافة بحي غرب كفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي غرب كفر الشيخ برئاسة إبراهيم خليفة جهودها اليومية المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكثيف حملات الكنس والتجريف، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس حي غرب أن العمل مستمر على مدار الساعة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة.