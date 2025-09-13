أخبار كفر الشيخ| قطع المياه عن فوة.. ونجاح جراحة لتصحيح تشوه بالعمود الفقري لشاب

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأخبار والفعاليات المهمة والتي جرى نشرها عبر موقع صدى البلد الإخباري.. ومن بين هذه الأخبار الآتي:

جامعة كفر الشيخ الأهلية تعلن عن تنسيق المرحلة الثانية للقطاع الطبي

أعلنت جامعة كفرالشيخ الأهلية، اليوم، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب القطاع الطبي للعام الأكاديمي 2025/2026.

وقالت الجامعة، خلال بيان لها، إن التنسيق يشمل كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض.

كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح

يشهد قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ طفرة كبيرة، من خلال جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تطوير القطاع الصحي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تؤكد أن صحة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية.

انقطاع المياه 12 ساعة عن مدينة فوة بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوة بالكامل، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 10 صباحًا من غدٍ السبت ، ولمدة 12 ساعة.

إجراء جراحة معقدة لتصحيح تشوه بالعمود الفقري لشاب بـ «كفر الشيخ الجامعي»

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لتصحيح تشوه شديد في العمود الفقري لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً.