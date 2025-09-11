قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
محافظات

إجراء جراحة معقدة لتصحيح تشوه بالعمود الفقري لشاب بـ «كفر الشيخ الجامعي»

الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمود زيدان

 نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لتصحيح تشوه شديد في العمود الفقري لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً.

أجريت العملية التي استغرقت 17 ساعة متواصلة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمتابعة الأستاذ الدكتور هاني محمد حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والأستاذ الدكتور حسام الدين جاد، رئيس قسم جراحة العظام.

استقبل المستشفى الشاب البالغ من العمر 26 عامًا يُعاني من "الجنف الحدبي" بدرجة انحناء بلغت 82 درجة، وجرى تحضيره وإجراء استعدال العمود الفقري بالكامل وتثبيته باستخدام 22 مسماراً.

قاد الفريق الجراحي الدكتور مرسي بسيوني، أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطب، بمشاركة الدكتور محمد شكري حتاته مدرس مساعد بقسم جراحة العظام، والدكتور معاذ علي حمود، والدكتور صلاح محمد هنداوي «طبيبين مقيمين». 

شارك في العملية فريق تخدير متخصص بقيادة الدكتورة مي عادل مدرس مساعد التخدير بكلية الطب، وضم الدكتور أحمد مبروك، معيد بقسم التخدير والدكتورة حميدة بشير، طبيب مقيم بالقسم، بمشاركة فريق من التمريض يضم كلاً من: محمد عبده عبدالله، وأحمد إبراهيم الفقي، وسعيد بدر، ومحسن عبدالله.

من جانبه، أشاد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، بالمستوى المتميز لقسم جراحة العظام بالكلية، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة التي يجريها فريق قسم جراحة العظام والكسور، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.

كفر الشيخ كفر الشيخ الجامعي جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ طب كفر الشيخ

