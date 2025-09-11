إجراء جراحة معقدة لتصحيح تشوه بالعمود الفقري لشاب بـ «كفر الشيخ الجامعي»

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لتصحيح تشوه شديد في العمود الفقري لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً.

أجريت العملية التي استغرقت 17 ساعة متواصلة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمتابعة الأستاذ الدكتور هاني محمد حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والأستاذ الدكتور حسام الدين جاد، رئيس قسم جراحة العظام.

استقبل المستشفى الشاب البالغ من العمر 26 عامًا يُعاني من "الجنف الحدبي" بدرجة انحناء بلغت 82 درجة، وجرى تحضيره وإجراء استعدال العمود الفقري بالكامل وتثبيته باستخدام 22 مسماراً.

قاد الفريق الجراحي الدكتور مرسي بسيوني، أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطب، بمشاركة الدكتور محمد شكري حتاته مدرس مساعد بقسم جراحة العظام، والدكتور معاذ علي حمود، والدكتور صلاح محمد هنداوي «طبيبين مقيمين».

شارك في العملية فريق تخدير متخصص بقيادة الدكتورة مي عادل مدرس مساعد التخدير بكلية الطب، وضم الدكتور أحمد مبروك، معيد بقسم التخدير والدكتورة حميدة بشير، طبيب مقيم بالقسم، بمشاركة فريق من التمريض يضم كلاً من: محمد عبده عبدالله، وأحمد إبراهيم الفقي، وسعيد بدر، ومحسن عبدالله.

من جانبه، أشاد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، بالمستوى المتميز لقسم جراحة العظام بالكلية، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة التي يجريها فريق قسم جراحة العظام والكسور، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.