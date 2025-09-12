كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح

يشهد قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ طفرة كبيرة، من خلال جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تطوير القطاع الصحي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تؤكد أن صحة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية.

مشروعات صحية

وفي هذا السياق، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من مشروعات صحية بطاقة إجمالية تتجاوز 800 سرير، بجانب تطوير مستشفيات أخرى بطاقة 590 سريراً.

وأشار إلى أن أبرز المنشآت التي دخلت الخدمة أو جرى تطويرها شملت: "مستشفى بلطيم التخصصي، مستشفى سيدي غازي، مستشفى برج البرلس، مستشفى بيلا، مستشفى قلين المركزي، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، والصدر، بالإضافة إلى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام ومستشفى العبور للتأمين الصحي، فضلاً عن المستشفى الجامعي الذي يضم 433 سريراً مجهزاً بأحدث التجهيزات الطبية العالمية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء مستشفيات جديدة في الحامول، والرياض، وسيدي سالم، بجانب إنشاء مستشفى مطوبس المركزي على مساحة 12 ألف متر بطاقة 182 سريراً و24 حضانة و40 كرسي غسيل كلوي، وإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة 600 سرير، وتطوير مستشفى الجلدية والمركز الطبي بمدينة كفرالشيخ، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية بجامعة كفرالشيخ الذي يضم: "مستشفى الطوارئ، والمستشفى التعليمي، ومستشفى الأورام".

4 مستشفيات جديدة

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن خطة منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن 4 مستشفيات جديدة مزمع إنشاؤها، منها: "مستشفى كفرالشيخ العام الجديد بسعة 200 سرير، ومستشفى دسوق الجديد، ومشروع مستشفى الحامول الجديد، ومستشفى سيدي سالم الجديد"، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتغطية جميع مستويات الرعاية الصحية وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى لتلقي العلاج.

وتابع محافظ كفرالشيخ أن المنظومة الصحية شهدت افتتاح عدد من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى كفرالشيخ العام، منها: "وحدة علاج الإدمان والطب النفسي، وعيادة رسم العصب، ووحدة جراحة الوجه والفكين، ووحدة التصلب المتعدد (MS)، وعيادة التخاطب، وعيادة التغذية العلاجية"، مؤكداً أن هذه الافتتاحات تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية وتساهم في تقديم خدمات متكاملة ومتخصصة لأهالي المحافظة.

دعم أسطول الإسعاف

أكد محافظ كفرالشيخ أنه تم دعم أسطول الإسعاف بالمحافظة بالعديد من السيارات المجهزة طبيًا ليصل إلى 108 سيارات موزعة على 10 فروع رئيسية و49 نقطة إسعاف فرعية، بجانب الانتهاء من تطوير عدد من الوحدات الصحية بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأعرب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، عن شكر وتقدير أهالي محافظة كفرالشيخ للرئيس «السيسي» على المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، وعلى رأسها "100 مليون صحة"، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة "100 يوم صحة"، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، وحملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في يونيو 2025، إضافة إلى حملة "طرق الأبواب" لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تُظهر جاهزية عالية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من بداية العام المالي 2025/2026 التي تمثل مظلة أمان اجتماعي لكل المصريين، حيث تشمل المنظومة 17 مستشفى و207 مراكز طبية ووحدة صحية موزعة على جميع المراكز والمدن، وقد تم استيفاء جزء كبير من الاشتراطات الفنية والمعايير التنظيمية، ومن المقرر اعتماد 9 مستشفيات من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما تم اعتماد 7 وحدات طب أسرة اعتماداً مبدئياً، وجاري اعتماد المزيد.

أشار محافظ كفرالشيخ أنه تم تدريب عدد كبير من الكوادر الطبية والإدارية على بروتوكولات الجودة والتعامل مع المنظومة الجديدة، بجانب الانتهاء من تجهيز البنية الرقمية والربط الشبكي مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وجود سجل طبي موحد لكل مواطن وتحقيق تكامل إلكتروني شامل.

اختتم محافظ كفرالشيخ تصريحاته قائلاً: "إن هذه الجهود تمثل تحولاً استراتيجياً في قطاع الصحة، من الرعاية المجزأة إلى منظومة متكاملة ذات وصول شامل، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية والكوادر والأنظمة الرقمية سيمكن المحافظة من التشغيل الفعّال لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق العدالة في الحصول على خدمة صحية عالية الجودة لجميع أبناء المحافظة".