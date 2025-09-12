قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
محافظات

فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، عن عدد من المناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الوحدة المحلية، خلال بيانها لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سيستمر الانقطاع من الساعة 7:00 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.

خريطة فصل الكهرباء في مدينة كفر الشيخ 

تشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع: المنطقة الصناعية، أبراج الربيع، عمارات إسكان الأوقاف، سوق الجملة، منطقة مسجد الرحمة ومستشفى الرحمة، كنيسة مارمينا والبابا كيرلس، أبراج مكة، تقسيم الصنايع، المدينة التجارية، مدرسة صنايع 3 سنوات ومدرسة الإبراهيمية،  وحدة سيدي طلحة الصحية.

تأتي أعمال الصيانة ضمن جهود قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ لضمان استمرارية وكفاءة شبكة الكهرباء.

كفر الشيخ فصل الكهرباء خريطة فصل الكهرباء مدينة كفر الشيخ

