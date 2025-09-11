إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في كفر الشيخ.. صور

نفذت الوحدة المحلية بإسحاقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إزالة حالة تعدٍ بالبناء بالبلوك على مساحة قيراط واحد بعزبة كلش.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى.

جرت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وبالتنسيق مع مدير جمعية ميت علوان للإصلاح الزراعي، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ استمراره في رصد ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.