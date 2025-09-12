قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، بعد إحلاله وتجديده ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسط أجواء إيمانية تملؤها الفرحة من الأهالي ورواد المسجد.

جاء ذلك  بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبدالوهاب أبو صالح مدير إدارة أوقاف بيلا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وحشد من المصلين وأهالي القرية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم والتى جاءت بعنوان:“وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ * يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر”، مؤكدًا أنها دعت إلى ترك الأثر الطيب والعمل الصالح، والاقتداء برسول الله ﷺ الذي ترك للبشرية أعظم أثر بالهداية والرحمة.

كما شدد وكيل الوزارة فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، على التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة والوقت المحدد، مؤكدًا انتظام سير العمل دون أي تجاوزات.

واختتم الاحتفال بالدعاء لمصر أن يحفظها الله قيادةً وشعبًا، وأن يبارك في جهود إعمار المساجد وجعلها منابر للهدى والرحمة.

