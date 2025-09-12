محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، بعد إحلاله وتجديده ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسط أجواء إيمانية تملؤها الفرحة من الأهالي ورواد المسجد.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبدالوهاب أبو صالح مدير إدارة أوقاف بيلا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وحشد من المصلين وأهالي القرية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم والتى جاءت بعنوان:“وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ * يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر”، مؤكدًا أنها دعت إلى ترك الأثر الطيب والعمل الصالح، والاقتداء برسول الله ﷺ الذي ترك للبشرية أعظم أثر بالهداية والرحمة.

كما شدد وكيل الوزارة فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، على التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة والوقت المحدد، مؤكدًا انتظام سير العمل دون أي تجاوزات.

واختتم الاحتفال بالدعاء لمصر أن يحفظها الله قيادةً وشعبًا، وأن يبارك في جهود إعمار المساجد وجعلها منابر للهدى والرحمة.