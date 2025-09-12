انقطاع المياه 12 ساعة عن مدينة فوة بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوة بالكامل، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 10 صباحًا من غدٍ السبت ، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط الطرد بمحطة مياه فوة، مما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه بالكامل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة في المناطق المتأثرة. وفي حالة طلبها، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.