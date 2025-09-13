فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الوحدة المحلية، خلال بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سيستمر الانقطاع من الساعة 7:00 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.

خريطة فصل الكهرباء في مدينة كفر الشيخ

تشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع: المنطقة الصناعية، أبراج الربيع، عمارات إسكان الأوقاف، سوق الجملة، منطقة مسجد الرحمة ومستشفى الرحمة، كنيسة مارمينا والبابا كيرلس، أبراج مكة، تقسيم الصنايع، المدينة التجارية، مدرسة صنايع 3 سنوات ومدرسة الإبراهيمية، وحدة سيدي طلحة الصحية.

تأتي أعمال الصيانة ضمن جهود قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ لضمان استمرارية وكفاءة شبكة الكهرباء.