تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)
عبد الفتاح تركي

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 تحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين، خصوصًا بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة استمارات للمواطنين إلكترونيًا ابتداءً من غدٍ الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

تحديث بيانات بطاقة التموين

بحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية يحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة، وليس أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني فحسب، بما يتيح إضافة أسر جديدة.

واقرأ أيضًا:

بطاقة تموين

وأوضح البيان أن تحديث البيانات بدقة خطوة ضرورية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين أونلاين

للتيسير على المواطنين سيجري إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية عبر هذا الرابط:‏ http://digital.gov.eg ثم الضغط على تصفح الخدمات ثم اختيار “التموين” من القائمة ثم اختيار الخدمة وهي “استمارة تحديث بيانات المواطن”، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها اضغط على «بدء الخدمة».

لو معكش بطاقة تموين .. اعرف ازاي تصرف عيش بلدي

في حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكنك الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة في تحديث البيانات.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد لبطاقة التموين 

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافتها لبطاقة التموين وهي: 

-مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

- الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى . 

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

