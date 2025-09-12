قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مصنعين و4 مخازن أدوية غير صالحة للاستخدام في حملة تموينية

جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي تنسيقًا والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط مصنع غير مرخص ويفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بداخله 27000 عبوة مكمل غذائي منتج منتهى الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 3 أطنان مكمل غذائي معد للتعبئة، و6.250 طن مواد خام مكملات غذائية "مجهولة المصدر"، و144 عبوة مكسبات طعم ورائحة ولون مجهولة المصدر، و50 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية، وخط إنتاج.


كما تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبداخله 12000 أمبول أدوية طبية "مجهولين المصدر"، و28000 قرص مكملات غذائية "مجهولين المصدر".

وضبط مصنع ومخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخصان" بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وبداخلهما أكثر من 13 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، و371 لتر مواد خام "مستلزمات إنتاج" مجهولين المصدر، و10603 قطعة مستلزمات تعبئة مغشوشة ومقلدة.

كما تم ضبط مخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة العمرانية بالجيزة وبداخله 800 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولين المصدر.

وضبط صيدلية ومخزن تابع لها "غير مرخصين" بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وبداخلهما 600 ألف قرص أدوية طبية "مجهولة المصدر".

يأتي ذلك تمهيدًا لطرح المنتجات المشار إليها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة بحجب الأدوية الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر

التموين غير صالح للاستهلاك الآدمي مكمل غذائي شرطة التموين

