ضبط مصنعين و4 مخازن أدوية غير صالحة للاستخدام في حملة تموينية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي تنسيقًا والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط مصنع غير مرخص ويفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بداخله 27000 عبوة مكمل غذائي منتج منتهى الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 3 أطنان مكمل غذائي معد للتعبئة، و6.250 طن مواد خام مكملات غذائية "مجهولة المصدر"، و144 عبوة مكسبات طعم ورائحة ولون مجهولة المصدر، و50 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية، وخط إنتاج.



كما تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبداخله 12000 أمبول أدوية طبية "مجهولين المصدر"، و28000 قرص مكملات غذائية "مجهولين المصدر".

وضبط مصنع ومخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخصان" بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وبداخلهما أكثر من 13 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، و371 لتر مواد خام "مستلزمات إنتاج" مجهولين المصدر، و10603 قطعة مستلزمات تعبئة مغشوشة ومقلدة.

كما تم ضبط مخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة العمرانية بالجيزة وبداخله 800 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولين المصدر.

وضبط صيدلية ومخزن تابع لها "غير مرخصين" بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وبداخلهما 600 ألف قرص أدوية طبية "مجهولة المصدر".

يأتي ذلك تمهيدًا لطرح المنتجات المشار إليها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة بحجب الأدوية الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر