يشهد سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر حالة من الاهتمام الواسع من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، إلى جانب المستثمرين الباحثين عن أداة آمنة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم الاحد 14 سبتمبر 2025

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5600 جنيه، شراء 5577 جنيها

عيار 22: بيع 5133 جنيها، شراء 5112 جنيها

عيار 21: بيع 4900 جنيه، شراء 4880 جنيها

عيار 18: بيع 4200 جنيه، شراء 4183 جنيها

عيار 14: بيع 3267 جنيها، شراء 3253 جنيها

عيار 12: بيع 2800 جنيه، شراء 2789 جنيها

الأونصة: بيع 174180 جنيها، شراء 173469 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 39200 جنيه، شراء 39040 جنيها

الأونصة بالدولار: 3643.12 دولار

وتأثر الذهب محليا بارتفاع سعر الأونصة عالميا متجاوزة 3650 دولارا، إلى جانب التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق.

أعيرة الذهب الأكثر تداولا



يعد عيار 24 الأعلى نقاء وسعرا، بينما يظل عيار 21 الأكثر انتشارا في حفلات الخطوبة والزواج.

أما عيار 18 فيتميز بتصميماته المتنوعة وسعره المناسب، ما يجعله خيارا شائعا بين الشباب.

في المقابل، يعد عيارا 14 و12 الأقل سعرا وغالبا ما يستخدمان في المشغولات خفيفة الوزن.

كما يفضل المستثمرون اقتناء الجنيه الذهب والسبائك باعتبارها وسيلة ادخار طويلة الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب



تتحكم عدة متغيرات في حركة أسعار الذهب داخل السوق المحلية، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى السياسات النقدية العالمية وحركة التضخم.

المصنعية ورسوم الدمغة



بجانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف المصنعية التي تتراوح بين 20 و80 جنيها حسب نوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم الدمغة الثابتة.

ويجدر التنويه إلى أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، حيث يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

وبينما يحرص البعض على اقتناء الذهب للزينة، يراه آخرون استثمارا آمنا يحافظ على قيمته بمرور الوقت، وهو ما يعزز مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن في مواجهة التقلبات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.