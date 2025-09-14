قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين
قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى
سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»
الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره
التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل
بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة
بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر

محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر حالة من الاهتمام الواسع من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، إلى جانب المستثمرين الباحثين عن أداة آمنة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم الاحد 14 سبتمبر 2025

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5600 جنيه، شراء 5577 جنيها
عيار 22: بيع 5133 جنيها، شراء 5112 جنيها
عيار 21: بيع 4900 جنيه، شراء 4880 جنيها
عيار 18: بيع 4200 جنيه، شراء 4183 جنيها
عيار 14: بيع 3267 جنيها، شراء 3253 جنيها
عيار 12: بيع 2800 جنيه، شراء 2789 جنيها
الأونصة: بيع 174180 جنيها، شراء 173469 جنيها
الجنيه الذهب: بيع 39200 جنيه، شراء 39040 جنيها
الأونصة بالدولار: 3643.12 دولار

وتأثر الذهب محليا بارتفاع سعر الأونصة عالميا متجاوزة 3650 دولارا، إلى جانب التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق.

أعيرة الذهب الأكثر تداولا


يعد عيار 24 الأعلى نقاء وسعرا، بينما يظل عيار 21 الأكثر انتشارا في حفلات الخطوبة والزواج. 

أما عيار 18 فيتميز بتصميماته المتنوعة وسعره المناسب، ما يجعله خيارا شائعا بين الشباب. 

في المقابل، يعد عيارا 14 و12 الأقل سعرا وغالبا ما يستخدمان في المشغولات خفيفة الوزن. 

كما يفضل المستثمرون اقتناء الجنيه الذهب والسبائك باعتبارها وسيلة ادخار طويلة الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب


تتحكم عدة متغيرات في حركة أسعار الذهب داخل السوق المحلية، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى السياسات النقدية العالمية وحركة التضخم.

المصنعية ورسوم الدمغة


بجانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف المصنعية التي تتراوح بين 20 و80 جنيها حسب نوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم الدمغة الثابتة. 

ويجدر التنويه إلى أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، حيث يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

وبينما يحرص البعض على اقتناء الذهب للزينة، يراه آخرون استثمارا آمنا يحافظ على قيمته بمرور الوقت، وهو ما يعزز مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن في مواجهة التقلبات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

