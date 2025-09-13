90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية

وظائف للتمريض بالإمارات.. يبحث الراغبون في العمل عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل بتوافر 50 فرصة عمل جديدة بمهنة التمريض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن احتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات ASTER الطبية، التي طلبت استقدام ممرضين وممرضات بشكل عاجل، في إطار خطتها لتدعيم الأطقم الطبية لديها.

وظائف للتمريض بالامارات

تفاصيل الوظائف

والوظائف المطروحة مخصصة لمهنة ممرض مرخص، ويشترط للتقدم الحصول على بكالوريوس تمريض، وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 إلى 35 عاما.

وأوضحت أن الراتب المعروض يتراوح بين 4000 إلى 7000 درهم إماراتي شهريا، وفقا لسنوات الخبرة وطبيعة التخصص سواء في الحالات الحرجة أو غير الحرجة.

وظائف بالإمارات بمرتبات خيالية 90 ألفا شهريا

الوظائف المعلنة توفر رواتب تتراوح ما بين 4000 إلى 7000 درهم إماراتي شهريا بحسب الخبرة والتخصص، وهو ما يعادل تقريبا ما بين 52 ألفا إلى 91 ألف جنيه مصري وفقا لأسعار الصرف الحالية، مما يجعل هذه الفرصة من الوظائف المجزية ماليا خاصة مع توفير السكن وتذاكر السفر للمقبولين.

والمستشفى توفر السكن داخل مقراتها مقابل خصم يتراوح ما بين 10 إلى 15% من الراتب الشهري، وتتحمل كافة مصاريف الاستقدام وتذاكر السفر للمرشحين المقبولين.

وبالنسبة للممرضين غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة داخل دولة الإمارات، ستقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم الكامل لهم للحصول على الترخيص الطبي بعد التعيين.

تصريحات وزارة العمل

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن هذه الفرص تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح آفاق وأسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج.

وأكدت أن هناك تنسيقا مستمرا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضحت أن هذه الفرص بالإمارات جاءت بجهود مكتب التمثيل العمالي هناك برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، والذي نسق مع مجموعة مستشفيات ASTER لتوفير هذه الوظائف الجديدة.

كيفية التقديم

وأعلنت الوزارة أن باب التقديم مفتوح اعتبارا من اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 ولمدة 5 أيام فقط، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية وكافة البيانات إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وتعد هذه الخطوة فرصة مميزة للراغبين في العمل بدولة الإمارات ضمن قطاع التمريض، لما توفره من مزايا متعددة تشمل راتبا جيدا، سكنا، وتذكرة سفر، بالإضافة إلى الدعم في استخراج ترخيص مزاولة المهنة داخل الدولة.