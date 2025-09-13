خطوات بسيطة.. كيفية استخراج رخصة بناء

يبحث المواطنون الراغبون في تشييد أو استكمال المباني السكنية والتجارية، عن التسهيلات في البناء، والتي جاءت بشأن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، وعودة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي هذا التحرك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تبسيط الإجراءات وضبط العمران مع الحفاظ على الطابع المعماري وسلامة المنشآت وفق معايير هندسية دقيقة.

اختصار إجراءات تراخيص البناء

وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات، يقضي باختصار خطوات الحصول على تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، حيث ستصدر الرخصة من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، دون الحاجة إلى اللجوء للجامعات أو تقديم عقد مشهر، ويكتفى بالمستند الدال على الملكية.

كما ستوفر الجهات الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة للراغبين في الحصول على الترخيص.

وبحسب التعديلات، فإن المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص ستتراوح بين 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوما عند الحاجة إليها، وهو ما يمثل تقليصا ملحوظا للوقت مقارنة بالنظام السابق.

ضوابط البناء والارتفاعات

القانون الجديد شدد على الالتزام بالارتفاعات والاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بالإضافة إلى الأكواد المصرية للبناء.

كما سمح باستخدام الدورين الأرضي والأول للنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية المطلة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

وفيما يتعلق بالارتفاعات، فقد نصت الضوابط على السماح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، على ألا يتجاوز الارتفاع 13 مترا.

أما في الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، فيسمح بأن يكون ارتفاع المبنى مساويا لضعف عرض الشارع.

تراخيص البناء إلكترونيا في المدن الجديدة

وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية منذ يناير الماضي تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية، تقديم المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الخدمات، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات.

خطوات الحصول على رخصة البناء

تضمن الكتاب الدوري إجراءات مبسطة للحصول على رخصة البناء، تبدأ بتقديم طلب بيان صلاحية الموقع مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، وإصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام إضافية.

أما خطوات استخراج الترخيص فتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف خلال 14 يوما، وفحصه وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، على أن يستلم المواطن الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.

وبهذا النظام الجديد، يتم تحقيق توازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين، وضبط العمران، والحفاظ على السلامة الإنشائية، مع تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، خاصة داخل المدن الجديدة.