امريكا تؤكد أهمية التواصل المفتوح والبناء مع الصين بشأن مجموعة من القضايا الثنائية

أخبار العالم

أ ش أ

 أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أهمية التواصل المفتوح والبناء مع الصين بشأن مجموعة من القضايا الثنائية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، وانج يي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وبحسب البيان فقد أكد روبيو "على أهمية التواصل المفتوح والبناء بشأن مجموعة من القضايا الثنائية".
وأضاف البيان أن الوزيرين "ناقشا أيضًا قضايا عالمية وإقليمية أخرى كمتابعة للمناقشات التي جرت في كوالالمبور".
 

