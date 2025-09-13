قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محمد غالي

يبحث المواطنون عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025، وذلك مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، خاصة بعد مرور أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به منذ أبريل الماضي. 

أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر


ويترقب الجميع موعد تغيير الساعة الرسمية والعودة إلى النظام الشتوي المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

وبحسب ما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، فإن العمل بالتوقيت الصيفي يستمر حتى ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، أي من الساعة 12 صباحا إلى 11 مساء.

وبذلك يبدأ رسميا العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وقد تم أعادت تطبيق نظام التوقيت الصيفي اعتبارا من عام 2023، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. 

وفي عام 2025 بدأ العمل به يوم الجمعة 25 أبريل، عندما تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام ليستمر لمدة ستة أشهر كاملة.

ويأتي التحول إلى التوقيت الشتوي هذا العام في إطار التوافق مع طبيعة فصل الشتاء وظروفه المناخية، حيث يساهم تغيير الساعة في تنظيم استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الاستخدامات اليومية. 

كما يمثل هذا التغيير عودة للحياة إلى مواعيدها الطبيعية، سواء في ساعات العمل أو الدراسة أو الأنشطة اليومية للمواطنين.

كيفية ضبط الساعة علي الموبيل

ومع تطبيق التوقيت الشتوي، يحرص العديد من المواطنين على معرفة كيفية ضبط ساعات الموبيل وأجهزتهم الإلكترونية. 


فعلى هواتف الأندرويد يمكن الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار إعدادات إضافية، ومنها إلى التاريخ والوقت، ثم تفعيل الضبط التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف ليتم تحديث الساعة تلقائيا. 


أما على هواتف iPhone فيمكن الدخول إلى الإعدادات ثم عام، واختيار التاريخ والوقت، ثم تفعيل خيار التعيين التلقائي ليتم تعديل الوقت بشكل مباشر دون تدخل يدوي.

بدء العمل بموعد تغيير الساعة في مصر 2025 بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر

والعمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر عاد رسميا منذ عام 2023 بعد إقراره بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف. 

ومنذ ذلك الحين تواصل الحكومة تطبيق هذا النظام بشكل سنوي، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وفي عام 2025 تم تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام ليستمر العمل به لمدة ستة أشهر. 

عودة التوقيت الشتوي

و يستعد المواطنون الآن للعودة إلى التوقيت الشتوي مع تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي في فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.
 

تأثير التوقيت الشتوي على الحياة اليومية


وتطبيق التوقيت الشتوي يترتب عليه بعض التغييرات في الروتين اليومي، حيث ستعدل مواعيد العمل والدوام الرسمي تلقائيا لتتوافق مع التوقيت الجديد. 

كما ستقوم شركات النقل والمواصلات والرحلات الجوية والقطارات بتحديث جداولها الزمنية بما يتماشى مع بداية التوقيت الشتوي. 

وينصح بضرورة الانتباه إلى هذه التغييرات لتجنب أي ارتباك في المواعيد مع بداية النظام الجديد.
  

فائدة النظام في ترشيد الطاقة


قرار العودة إلى نظام التوقيت الصيفي والشتوي جاء بعد توقف دام لسنوات، حيث أكدت دراسات حكومية أن التوقيت الصيفي يسهم في خفض معدلات استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة المسائية. 

كما يخفف من الضغط على محطات توليد الكهرباء، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم خطط الدولة نحو إدارة أفضل للموارد.

ومع الاستعداد لتطبيق التوقيت الشتوي 2025، ينتظر المواطنون التأقلم مع المواعيد الجديدة التي ستسود الحياة اليومية بدءا من 31 أكتوبر، وسط إدراك متزايد لفوائد هذا النظام في تحقيق التوازن بين متطلبات الطاقة واحتياجات المواطنين.

