لصحة القلب.. هذا أفضل توقيت لتناول المكسرات

يشير خبراء الصحة إلى أن استهلاك المكسرات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة القلب، يمكن أن يساعد تناول المكسرات في تنظيم الكوليسترول وتحسين ضغط الدم وخفض الدهون الثلاثية وتعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام - مما يجعلها إضافة قوية إلى نظام غذائي صديق للقلب.

تمتلئ المكسرات بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي لا تمنحك الطاقة فحسب، بل تقلل أيضا من خطر الإصابة بالعديد من الحالات المميتة - بما في ذلك أمراض القلب والالتهابات. على الرغم من أنك قد ترغب بشكل عام في استهلاكها في أي وقت من اليوم، إلا أن تناول المكسرات في وقت محدد، وفقا للخبراء، يمكن أن يكون مفيدا للغاية.

متى يجب أن تستهلك المكسرات بشكل مثالي؟



يقول الأطباء إنه لا يوجد دليل سريري يدعم أفضل وقت لتناول المكسرات، ولكن ذلك يعتمد على الجزء الذي تريد استهدافه من صحتك. وفقا للدراسات، فإن استهلاك المكسرات في الصباح أو منتصف بعد الظهر أفضل، لأنها تمنحك الطاقة أيضا.

في حالات قليلة، يؤدي تناول المكسرات قبل النوم أيضا إلى تحسين أنماط النوم، لأنها مليئة بمستويات عالية من التربتوفان - وهو جزيء يساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين، مما يساعد على النوم. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تناول المكسرات لصحة قلبك، فيمكنك الحصول عليها في أي وقت من اليوم.

كيف تفيد المكسرات صحة القلب؟



وفقا للخبراء، يساعد تناول المكسرات على تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من مشاكل وأمراض القلب، والتي تشمل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية وحتى الموت القلبي المفاجئ. وجدت الدراسات أيضا أنه يحسن الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، وكلاهما يؤدي أيضا إلى أمراض القلب. المكسرات مثل اللوز وجوز البقان مفيدة بشكل خاص في تقليل الكوليسترول السيئ أو LDL والدهون الثلاثية.

تساعد المكسرات أيضا على خفض مستويات الالتهاب، وهي استجابة جسمك للإصابة أو العدوى. ومع ذلك، عندما لا تكون مصابا أو مريضا، ويستمر الالتهاب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تساعد المكسرات على تقليل الالتهاب، وهي فائدة أخرى صحية للقلب.



كيف تضيف المكسرات إلى نظامك الغذائي؟



في حين أن المكسرات سهلة للغاية في دمجها في نظامك الغذائي اليومي، إلا أنه يمكن إضافتها إلى وجباتك أو حتى تناولها كوجبات خفيفة.

تقترن المكسرات جيدا مع الخضروات عند قليها أو تقطيعها في السلطات أو طهيها أو مع البطاطا الحلوة. كما أنها تعمل بشكل رائع للأطعمة اللذيذة والحلوة - ويمكن إضافتها إلى الأطعمة الأكثر حلاوة، بما في ذلك الزبادي. ومع ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أنه على الرغم من أن المكسرات صحية وغنية بالمغذيات، يجب أن تحرص على عدم الإفراط في تناولها بسبب ارتفاع السعرات الحرارية.

إذا كنت قلقا بشأن زيادة الوزن، فإن إضافة المكسرات لا تزال تفيد صحتك، طالما أنك تتبع عدد ما تأكله في وقت واحد. من أجل صحة قلبك، أضف المكسرات بانتظام مثل:

الجوز

لوز

الفستق

الفول السوداني

مكسرات المكاديميا

المكسرات البرازيلية

الكاجو

المصدر..timesnownews

