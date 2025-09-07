قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان ضمن مبادرة مسكن
3 زلازل تضرب غرب تركيا خلال 15 دقيقة .. أكبرها بقوة 5 ريختر
خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية
قرار عاجل.. تدريس مادة جديدة في مدارس التعليم الصناعي
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع
أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع
32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو
من العلمين إلى ماسبيرو.. «الإسكان» تتابع تفاصيل مشروعات أوراسكوم وخطة إنجازها في مواعيدها
تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري
انتهز الفرصة.. اشتراكات مخفضة للطلاب بالأتوبيس الترددي بمناسبة الدراسة
بالصور

نقص فيتامين B12.. خطر صامت قد يهدد حياتك دون إنذار

رنا عصمت

نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون خطيرًا على الصحة إذا لم يتم معالجته بسرعة، إليك أهم النقاط حول كيفية تشكيل نقص هذا الفيتامين خطرًا على الحياة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ينتج عن نقص فيتامين ب 12 العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم، ومنها:

1-مشاكل الجهاز الهضمي:

قد ينتح عن نقص هذا الفيتامين في الجسم حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمى، ومنها الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الشعور بالغثيان وتكون الغازات، وهي أعراض قد يشعر بها كل من الكبار والأطفال أيضًا.

2-مشاكل بوظائف الدماغ:

ويتمثل ذلك في ملاحظة وجود مشكلة بالذاكرة والتركيز أيضًا، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة لملاحظة هذا الأثر الجانبي لنقص فيتامين ب12.

3-مشاكل في الأعصاب:

قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود مشكلة في بعض مناطق الجسم مثل القدمين واليدين، مثل الشعور بالوخز أو الحرقان فيهما، أو ملاحظة التنميل، وقد يرجع ذلك إلى العلاقة بين نقص فيتامين ب12 و الاعتلال العصبى السكرى، لذلك مرضى السكرى الذين يتناولون دواء ميتفورمين يكونون أكثر عرضة لمشكلة نقص فيتامين 12، بسبب احتمالية تسبب الدواء في خفض القدرة على امتصاص هذا الفيتامين.

كما يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 ظهور بعض الأعراض المتعلقة بالأعصاب الأخرى مثل الشعور بـ الصداع، بل وقد يكون لنقص الفيتامين علاقة بالإصابة بـ الاكتئاب، وذلك لأن هذا الفيتامين مهم جداً لصحة الجهاز العصبي، مما قد ينتج عن نقصه ظهور بعض المشاكل الخاصة بالصحة العقلية.

4-علامات نقص فيتامين ب12 الأخرى:

-شحوب البشرة.

-الشعور بالضعف والتعب.

-الشعور بالصداع.

-مشاكل بالفم واللسان مثل الإصابة بالالتهاب.

-فقدان الشهية.

-ظهور بعض المشاكل في الأعصاب مثل  ضعف العضلات والوخز والتنميل وملاحظة وجود -مشكلة في المشي.

-الشعور بالخفقان في القلب والإحساس بضيق التنفس.

-ظهور أعراض فقر الدم.

علاج نقص فيتامين ب12:

يمكن الحصول على هذا الفيتامين بشكل طبيعي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب12، أو قد يصف الطبيب بعض المكملات الغذائية التي تحتوي عليه أو إذا كان النقص شديد قد يصف إبر فيتامين b12.

فيتامين بـ 12اعراضه وعلاجه فيتامين ب 12 اعراض نقص فيتامين ب 12

بالصور

نقص فيتامين B12.. خطر صامت قد يهدد حياتك دون إنذار

