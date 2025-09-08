لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها

بعد انتهاء ظاهرة خسوف القمر؛ يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم أدائها بعد مرور وقتها، فهل يجوز لمن فاتته أن يصلي صلاة خسوف القمر؟ أم أنها لا تجوز بعد انتهاء وقتها؟، وهو ما سوف نتعرف على حكمه في السطور التالية.
صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
في هذا السياق، قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الخسوف يتم أداؤها وقت حدوث الظاهرة فقط، ولا تُصلَّى بعد مرور وقتها.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه لا دعاء خاص بهذه الظاهرة، ناصحةً "يُستحب الدعاء بكشف الغمة والمغفرة والتوبة، والإكثار من الصالحات والصدقات حتى يرفع الله البلاء".
أدعية خسوف القمر
- اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر و جُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.
- يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.
- اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.
- الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.
- الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.