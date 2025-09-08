لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها

بعد انتهاء ظاهرة خسوف القمر؛ يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم أدائها بعد مرور وقتها، فهل يجوز لمن فاتته أن يصلي صلاة خسوف القمر؟ أم أنها لا تجوز بعد انتهاء وقتها؟، وهو ما سوف نتعرف على حكمه في السطور التالية.

صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها

في هذا السياق، قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الخسوف يتم أداؤها وقت حدوث الظاهرة فقط، ولا تُصلَّى بعد مرور وقتها.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه لا دعاء خاص بهذه الظاهرة، ناصحةً "يُستحب الدعاء بكشف الغمة والمغفرة والتوبة، والإكثار من الصالحات والصدقات حتى يرفع الله البلاء".

أدعية خسوف القمر