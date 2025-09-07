ماذا نقول عن خسوف القمر؟.. ردد أفضل دعاء نبوي يفتح لك أبواب الخيرات

مع حدوث ظاهرة خسوف القمر الليلة يكثر التساؤل بين عدد كبير من الناس عن كيفية صلاة الخسوف وماذا نقول عن خسوف القمر؟ حيث ينتظر الناس هذا الحدث النادر لاستغلاله في طاعة الله بأداء صلاة الكسوف والخسوف والدعاء والاستغفار، لذا نعرض لكم في السطور التالية عددا من الأدعية التي المستحبة وتجمع لك خيري الدنيا والآخرة.

دعاء الخسوف

يستحب للمؤمنين استغلال خسوف القمر في كثرة الدعاء للتقرب من الله وقد حث على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وادعوا حتى ينجلي ما بكم" ومن أفضل ما يدعو به المسلم هو دعاء الخسوف وإليك أفضل الأدعية التي تجمع لك خير الدنيا والآخرة:

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرَّها وعلانيتها.

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

اللهم اجعل هذه الآية رحمةً لنا، ولا تجعلها عذابًا علينا، وادفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، ووفِّقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا أهلًا لرحمتك يارب العالمين.

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم ارحمنا إذا برق البصر و خسف القمر و جُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.

موعد صلاة خسوف القمر في مصر

يبدأ خسوف القمر في مصر في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف الوصول أشعة الشمس إليه، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إقامة صلاة الخسوف، مساء اليوم الأحد، بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك إحياءً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع الظواهر الكونية.

وكلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد؛ تأكيدًا لدور المساجد في نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

كيفية صلاة الخسوف

وقد ورد في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ".

ويمكن تفصيل كيفية صلاة الخسوف في النقاط التالية:

أولًا: الركعة الأولى

يبدأ المسلم بـ تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة مثل البقرة، إن استطاع. يركع ركوعًا طويلًا، يسبح فيه ويطيل. يرفع من الركوع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد». ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يتبعها سورة أقصر، كآل عمران أو نحوها. يركع مرة ثانية، يكون هذا الركوع أقصر من الأول. يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

ثانيًا: الركعة الثانية

يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى: