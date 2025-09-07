ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب

قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن صلاة الخسوف من النوافل التي وردت عن رسول الله وحكمها سنة مؤكدة عن النبي.

وأضاف هاني عودة، في بث مباشر لصدى البلد، أن ظاهرة خسوف القمر تبرهن على عظمة قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وخسوف القمر عبارة عن مرور الأرض بين الشمس والقمر، وهي ظاهرة فلكية.

وأشار إلى أن صلاة الخسوف عبارة عن ركعتين، ولكن بصفة خاصة، ففي كل ركعة يكون فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا، ويجوز صلاتها فرادى أو جماعة.

ويبدأ الإمام بالتكبير ودعاء الاستفتاح، ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يتبعها بقراءة سورة طويلة بقدر أطول من الصلاة العادية، ثم يركع ويقوم من الركوع ثم يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ولكن بقدر أقل من السورة الأولى، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين كما في الصلاة العادية.

وتابع: ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

وأوضح أن هذه هي الصيغة المشهورة والطريقة الصحيحة لأداء صلاة الخسوف، منوها أن وقت صلاة الخسوف يبدأ عندما يبدأ بالفعل خسوف القمر، وينتهي وقت الصلاة بانتهاء خسوف القمر، فإذا خرج وقت الخسوف فلا صلاة لأنها صلاة مرتبطة بسبب وهو الخسوف.

وذكر هاني عودة، أنه يسن أن تكون هناك خطبة بعد الصلاة يكثر فيها الإمام من التكبير والاستغفار والدعاء ويدعو الناس للتفكر في آيات الله وعظمة الله تعالى في كونه، الشاهدة على قدرة الله تعالى.