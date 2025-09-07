قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا
كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات
رفض قاطع من حزب الله.. الكشف عن خطة لبنان لحصر السلاح في يد الدولة
وزير الخارجية: نرفض العمليات العسكرية بقطاع غزة.. وعلى إسرائيل قبول مقترح الوسطاء
توك شو

ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ وهل هناك مخاطر بالنظر وقت الحدوث؟

خسوف القمر
خسوف القمر
محمود محسن

الخسوف والكسوف آية من آيات الله في الكون، ولا يعدُّ وقوع أحدهما علامة على شيء، كما لا يعد وقوع أحدهما مرتبطًا بوقوع حادث أو توقع مكروه في المستقبل؛ بل إن وقوعهما أحد أسباب اللجوء إلى الله تعالى.

أستاذ بالأزهر: صلاة الخسوف والكسوف دعاء للتوبة والعفو من الله
أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن صلاة الخسوف أو الكسوف لها قدسية خاصة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى بنى الكون على أسس هامة بأن الشمس والقمر لهما مكان وسطوع محدد، ولو تغيرت السنن يجعلنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير وأحمد دياب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الخسوف والكسوف عند حدوثهما، مشيرا إلى أنه في صلاة الخسوف نطلب العفو ونتضرع لله تعالى.

خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام
وأكد علاء النهري، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الأسبق، أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، مشيرا إلى أن القمر يمر بمنطقة ظل الأرض، فينخفض ضوءه تدريجيا ويظهر حجمه أكبر من الشكل الطبيعي له.

وقال علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الخسوف الذي سيحدث اليوم هو الثاني خلال عام 2025، مؤكدا أن الخسوف الأول حدث في شهر مارس الماضي والثاني خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف  نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الأسبق، أنه متوقع أن يحدث كسوف الشمس خلال هذا العام، وبالتالي سيكون هناك 4 مظاهر كونية خلال هذا العام.

الكسوف والخسوف.. خبير يوضح الفروق ويحذر من النظر المباشر للشمس
فيما أوضح الدكتور محمد الصادق أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، بينما يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

وبيّن الصادق، خلال برنامج “صباح البلد”، أن الخسوف لا يشكل أي خطورة على العين ويمكن مشاهدته بالعين المجردة، بينما حذر من النظر المباشر إلى كسوف الشمس بدون نظارات متخصصة.

 نظارات خاصة مطلوبة عند مشاهدة الكسوف

وشدد على ضرورة استخدام نظارات خاصة تُعرف بـ"Solar Eclipse Glasses" عند رصد كسوف الشمس، مؤكدًا أن النظارات الشمسية العادية أو الزجاج المدخن لا توفر الحماية الكافية وقد تسبب أضرارًا جسيمة للعين.

مصر على موعد مع كسوف كلي نادر في 2027

وختم الصادق بالإشارة إلى أن مصر ستشهد كسوفًا شمسيًا كليًا نادرًا في 2 أغسطس 2027، وسيكون مرئيًا بشكل كامل من جنوب البلاد، داعيًا المهتمين بعلم الفلك إلى الاستعداد مبكرًا لهذا الحدث الفريد.

المزيد

