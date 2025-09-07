ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ وهل هناك مخاطر بالنظر وقت الحدوث؟

الخسوف والكسوف آية من آيات الله في الكون، ولا يعدُّ وقوع أحدهما علامة على شيء، كما لا يعد وقوع أحدهما مرتبطًا بوقوع حادث أو توقع مكروه في المستقبل؛ بل إن وقوعهما أحد أسباب اللجوء إلى الله تعالى.

أستاذ بالأزهر: صلاة الخسوف والكسوف دعاء للتوبة والعفو من الله

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن صلاة الخسوف أو الكسوف لها قدسية خاصة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى بنى الكون على أسس هامة بأن الشمس والقمر لهما مكان وسطوع محدد، ولو تغيرت السنن يجعلنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير وأحمد دياب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الخسوف والكسوف عند حدوثهما، مشيرا إلى أنه في صلاة الخسوف نطلب العفو ونتضرع لله تعالى.

خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام

وأكد علاء النهري، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الأسبق، أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، مشيرا إلى أن القمر يمر بمنطقة ظل الأرض، فينخفض ضوءه تدريجيا ويظهر حجمه أكبر من الشكل الطبيعي له.

وقال علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الخسوف الذي سيحدث اليوم هو الثاني خلال عام 2025، مؤكدا أن الخسوف الأول حدث في شهر مارس الماضي والثاني خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الأسبق، أنه متوقع أن يحدث كسوف الشمس خلال هذا العام، وبالتالي سيكون هناك 4 مظاهر كونية خلال هذا العام.

الكسوف والخسوف.. خبير يوضح الفروق ويحذر من النظر المباشر للشمس

فيما أوضح الدكتور محمد الصادق أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، بينما يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

وبيّن الصادق، خلال برنامج “صباح البلد”، أن الخسوف لا يشكل أي خطورة على العين ويمكن مشاهدته بالعين المجردة، بينما حذر من النظر المباشر إلى كسوف الشمس بدون نظارات متخصصة.

نظارات خاصة مطلوبة عند مشاهدة الكسوف

وشدد على ضرورة استخدام نظارات خاصة تُعرف بـ"Solar Eclipse Glasses" عند رصد كسوف الشمس، مؤكدًا أن النظارات الشمسية العادية أو الزجاج المدخن لا توفر الحماية الكافية وقد تسبب أضرارًا جسيمة للعين.

مصر على موعد مع كسوف كلي نادر في 2027

وختم الصادق بالإشارة إلى أن مصر ستشهد كسوفًا شمسيًا كليًا نادرًا في 2 أغسطس 2027، وسيكون مرئيًا بشكل كامل من جنوب البلاد، داعيًا المهتمين بعلم الفلك إلى الاستعداد مبكرًا لهذا الحدث الفريد.