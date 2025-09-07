خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام

أكد علاء النهري نائب رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بعد الأسبق، أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر على إستقامة واحدة، مشيرا إلى أن القمر يمر بمنطقة ظل الأرض، مما ينخفض ضوءه تدريجيا ويظهر حجمه أكبر من الشكل الطبيعي له.

وقال علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الخسوف الذي سيحدث اليوم هو الثاني خلال عام 2025، مؤكدا أن الخسوف الأول حدث في شهر مارس الماضي والثاني خلال شهر سبتمبر الحالي.

وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بعد الأسبق، أنه متوقع أن يحدث كسوف الشمس خلال هذا العام، مما سيكون هناك 4 مظاهر كونية خلال هذا العام.