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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل خسوف الشمس مرتبط بنهاية العالم وحقيقة تأكد ليلة القدر؟.. الباز يرد

خسوف
خسوف

رد الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، على سؤال خسوف الشمس مرتبط بنهاية العالم والزلازل، قائلا :"ليس هناك داعي لأي تخوف من حدوث اي شيء أو خطر ولا خوف".


وأضاف فاروق الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم الإثنين، أن والحديث عن تحديد ليلة القدر يوم ٢٩ رمضان كله كلام غير علمي، ولا يوجد أي دليل علمي على هذا الأمر، وكبه اجتهاد دون دليل علمي تماما".


وتابع الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، أن وكالة ناس لا تسطيع قول ان حجم القمر يتقلص كل فترة، وهذا الأمر لم يصدر من وكالة ناسا".

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