أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن عودته للفنانة ياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل جديدة عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا الى انه حب الرجل للمرأة ليس بضعف.

وأضاف أحمد العوضي، في حوار مع الاعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، أن :"أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل، مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني".

وتابع الفنان أحمد العوضي، إنه :"أنا مش بطبعي رومانسي، وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني".

وأضاف الفنان أحمد العوضي، انه :"أنا بني ادم ليا كسري وضعفي.. بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو متضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة".

