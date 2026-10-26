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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

٪9.5 زيادة في عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت FBB في ديسمبر 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

  أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم  الإثنين المــوافق   26  /   10  / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2025 وكان من أهـم مؤشراتهـا مـا يلي:

 خدمات الانترنت والهاتف المحمول

 بلغ عدد مشتركي انترنت النطاق العريض الثابت(FBB) 12,7مليـــــون مشتــــرك في ديسمبر عام 2025 مقابـــــل 11,6مليون مشترك في ديسمبر عام 2024 بزيــــادة بلغــــــــت نسبتها 9,5٪.

عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول

 بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) 92,6 مليــــــــون في ديسمبر عـــــــــام 2025 مقــــــــــــــابــــــل 84,2 مليــــــون في ديسمبر عام 2024 بزيــــادة بلغــــــــت نسبتها 10,0٪.

الاشتراكــــــــات النشطة لخدمة انترنـــــت المحمـول لغير الأجهـــزة

 بلـــــــغ عـــدد الاشتراكــــــــات النشطة لخدمة انترنـــــت المحمـول لغير الأجهـــزة الهاتفية (بيانـات فقط) 3,96 مليـون فــــــي ديسمبر عــــــــام 2025 مقابل 3,19 مليون في ديسمبر عام 2024 بزيادة بلغــــــــت نسبتها 1,24٪.

خطوط الهاتف المحمول

بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 123,1 مليـون خط في ديسمبر عام 2025 مقــابــل 113,2 مليون خط في ديسمبر 2024 بزيادة بلغت نسبتها 8,7٪.

  احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

   السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

بلغ عدد السنترالات 1452 سنترال  عام 2025 مقابل 1640 سنترال   عام 2024 بانخفاض بلغــــــــت نسبته 11,5٪.

  بلغـت حمـــــــولة السنتــــرالات17,4 مليـــــــون خـــــط عــــــام 2025مقــــــابـــل 21,4 مليـــــــون خـــــط عــــــام 2024 بانخفاض بلغت نسبته 18, 7٪.

 بلــــغ عـــــــدد الخطـــــــوط الشغـــــالة 14,6 مليــــــون خـــط عــــــــــــــام 2025 مقـــــــــابل 12,9 مليــــــون خــــــط عــــــــام 2024بزيادة بلغت نسبتها 13,2 ٪.

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية خدمات الانترنت الهاتف المحمول خطوط الهاتف المحمول

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