التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، على قرار كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك تصريحات حسام غالي.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على «إكس»: “تصريحات كلاهما في توقيت خاطئ.. تصريح ك/ الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة، وتصريح ك/ حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي”.

وأضاف: “أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي أجنبي محترف، لـ حسام غالي أقول أطلع السلم تاتا.تاتا”.

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.