تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور
مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك
سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية
دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق
هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي
رياضة

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الخطيب
الخطيب
رباب الهواري

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح مجددًا لرئاسة النادي الأهلي جاء صادمًا للجميع، مشيرًا إلى أن فترة رئاسته للنادي كانت من أنجح المراحل في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.
 

إنجازات غير مسبوقة في عهد الخطيب

قال رمزي عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار إن الخطيب قاد الأهلي في فترة مليئة بالتحديات، ومع ذلك استطاع تحقيق 22 بطولة محلية وقارية إلى جانب 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية. 

وأضاف أن ما يميز الخطيب أنه كان يرد على الانتقادات بالعمل لا بالكلام، مؤكدًا أن حصاد السنوات الثمانية الماضية كان مميزًا رغم الضغوط.
 

طفرة إنشائية ونجاحات مالية

أوضح رمزي أن الأهلي شهد طفرة إنشائية ضخمة في عهد الخطيب، إلى جانب تأسيس خمس شركات جعلت النادي يسبق أندية كثيرة تعاني ماليًا. وأشار إلى أن النجاح لم يكن جهدًا فرديًا للخطيب فقط، بل نتاج عمل جماعي متكامل داخل مجلس الإدارة.
 

دوافع شخصية وصحية وراء القرار

أكد رمزي أن قرار الخطيب يرجع في المقام الأول إلى حالته الصحية والضغوط الكبيرة المرتبطة بمنصب رئيس الأهلي. 

وأضاف أن بيبو ربما شعر أنه حقق ما يكفي من النجاحات، ورأى أن هذا هو التوقيت المناسب للخروج من الباب الكبير بعدما وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي.
 

الفريق محمي واستمرار النجاحات

شدد رمزي على أن فريق الكرة لن يتأثر بقرار الخطيب، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يفصل بين شؤون الانتخابات والفريق. 

كما أوضح أن أي رئيس جديد سيبني على ما تحقق من نجاحات مالية وإنشائية.
 

أسماء مرشحة وخطط مستقبلية

كشف رمزي أن بعض الأسماء بدأت تطرح مثل طاهر أبوزيد، محمود طاهر، وياسين منصور، معتبرًا أنهم جميعًا قادرون على قيادة الأهلي. 

كما أشار إلى أن سيد عبدالحفيظ لن يكون مناسبًا لعضوية المجلس، لكنه الأنسب لتولي منصب المدير الرياضي مستقبلًا لما يمتلكه من خطط لتطوير فريق الكرة


 

