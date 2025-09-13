أعلن النادي المصري عن طاقمه الاحتياطي - اللون الأخضر الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي



المصري يعلن عن طاقمه الاحتياطي قبل مباراته أمام الزمالك

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن الطاقم الأساسي - اللون الأبيض ، علمًا بأن الطاقمين يتم تقديمهما للعام الثاني على التوالي من شركة بوما العالمية ، فيما تم وضع شعار مجموعة شركات بيك الباتروس العالمية على صدر القميص بعد التعاقد الرسمي معها كراعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد 2026/2025.