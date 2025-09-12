قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
محافظات

بحضور رئيس اتحاد الشركات| توزيع كؤوس الطائرة للصالات.. سيدات البنك الاهلي الاول والزراعي الثاني

بحضور رئيس اتحاد الشركات توزيع كؤوس الطائرة للصالات
بحضور رئيس اتحاد الشركات توزيع كؤوس الطائرة للصالات
محمد الغزاوى

قام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات بتوزيع كؤوس وميداليات الفرق الفائزة بمسابقة كرة الطائرة للصالات والين أقيمت علي صالة مركز شباب بورفؤاد 

جاءت الفاعليات ضمن أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58 بحضور الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد المصري ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة وعادل إبراهيم سكرتير منطقة القاهرة ومعتز إبراهيم مقرر الطائرة  


وأعلن محمود سالم مساعد مقرر منطقة القاهرة عن فوز فريق سيدات البنك الاهلي المصري بالمركز الأول بعد تغلبه علي فريق البنك الزراعي الذي حل في المركز الثاني

وفي مسابقة فوق ٤٠ سنه فاز فريق جاسكو بالمركز الأول بعد تغلبه علي فريق العربي جروب الذي حل في المركز الثاني بينما جاء فريق السكر والصناعات في المركز الثالث

وفي مسابقة فوق ٣٥ سنه فاز فريق مصر للبترول بالمركز الأول و اسكندرية للبترول جاء في المركز الثاني ومطاحن الدلتا الثالث

وفي مسابقة فوق ٤٥ سنه فاز فريق مصر للطيران بالمركز الأول وجاء كهرباء المنصورة الثاني بينما فاز السويس لتصنيع البترول بالمركز الثالث

وفي العمومي 
فاز فريق بنك القاهرة بالمركز الأول علي فريق بتروتريد الذي جاء في المركز الثاني كان بين بتروتريد بينما فاز فريق بنك مصر بالمركز الثالث

بورسعيد بورفؤاد مركز شباب بورفؤاد الإتحاد الرياضي للشركات

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

