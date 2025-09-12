بحضور رئيس اتحاد الشركات| توزيع كؤوس الطائرة للصالات.. سيدات البنك الاهلي الاول والزراعي الثاني

قام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات بتوزيع كؤوس وميداليات الفرق الفائزة بمسابقة كرة الطائرة للصالات والين أقيمت علي صالة مركز شباب بورفؤاد

جاءت الفاعليات ضمن أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58 بحضور الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد المصري ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة وعادل إبراهيم سكرتير منطقة القاهرة ومعتز إبراهيم مقرر الطائرة



وأعلن محمود سالم مساعد مقرر منطقة القاهرة عن فوز فريق سيدات البنك الاهلي المصري بالمركز الأول بعد تغلبه علي فريق البنك الزراعي الذي حل في المركز الثاني

وفي مسابقة فوق ٤٠ سنه فاز فريق جاسكو بالمركز الأول بعد تغلبه علي فريق العربي جروب الذي حل في المركز الثاني بينما جاء فريق السكر والصناعات في المركز الثالث

وفي مسابقة فوق ٣٥ سنه فاز فريق مصر للبترول بالمركز الأول و اسكندرية للبترول جاء في المركز الثاني ومطاحن الدلتا الثالث

وفي مسابقة فوق ٤٥ سنه فاز فريق مصر للطيران بالمركز الأول وجاء كهرباء المنصورة الثاني بينما فاز السويس لتصنيع البترول بالمركز الثالث

وفي العمومي

فاز فريق بنك القاهرة بالمركز الأول علي فريق بتروتريد الذي جاء في المركز الثاني كان بين بتروتريد بينما فاز فريق بنك مصر بالمركز الثالث