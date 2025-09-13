بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب

وجه المخرج خالد جلال، رسالة لمنتقدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد اعتذاره عن الانتخابات المقبلة.

وكتب خالد جلال في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اوعوا تكدبوا الكدبة وتصدقوها.. الأعلام والأهرامات فوق المقارنات زي ما جمال عبدالناصر مش ها تتأثر مكانته برأي حضرتك في النكسة ولا السادات برأيك ف الانفتاح ولا عبدالحليم برأيك في محمد رشدي ولا بليغ برأيك ف السنباطي ولا ام كلثوم برأيك ف اسمهان ولا عبدالوهاب برأيك ف أي ملحن وهكذا”.

وأضاف: “محمود الخطيب لا تتأثر مكانته برأيك فيه بصراحة ولا برأيك في نتائج فريق كرة قدم آخر كام شهر لأنه ف الحقيقة ف تمن سنين عمل اللي فرق كبيرة مش عارفة تعمله ف سنوات ضوئية.. أفرع للنادي واستاد مهيب ولعيبة من أفضل اللاعبين.. تقوم تيجي حضرتك وتفتكر كمشجع بائس أن ممكن تتكلم عن أسطورة رياضية وإنسانية ومعشوق الملايين.. وتسعد بقرار عدم رغبته ف التجديد وتروج لان لاعب شاب سابق ولا رجل أعمال هايجوا مكانه”.

وتابع: “عزيزي.. الخطيب لو قرر آخر يوم ينزل تاني هايكسب تاني احنا مش بنتعامل مع محمود الخطيب كشخص عادي بقي رئيس مجلس إدارة الأهلي إنما بنعامله معاملة الأهرامات زيه زي التتش وصالح سليم والفريق المرتجي والناس العظمة دي.. فهمت؟”.

وأختتم خالد جلال: “اهو محمود الخطيب ده زي كل اللي اتكلمت عنهم ف الأول أهرامات حد في تاريخ الكون جه مصر وفكر يجرب يهد الاهرامات؟ بنحبك يا كابتن محمود الخطيب يا بيبو يا جميل وأي وقت تقرر احنا معاك برضه ربنا يتم شفاك على خير وقال على راي الاغنية بتاعتك … بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب”.