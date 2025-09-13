إسماعيل يوسف: أنا مشفق على الخطيب وقراره تأخر كثيرا

علق إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق على رحيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال إسماعيل يوسف لـ الكورة مع فايق في تصريحات إذاعيه:"الخطيب أعطى الأهلي لمدة ٥٠ سنة وقراره بالابتعاد تأخر كثيرا وأنا مشفق عليه تماما".

وصف الإعلامي أحمد موسى قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي بأنه شكل صدمة للجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الخطيب يمثل جزءًا لا يتجزأ من مسيرة النادي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من مدينة شرم الشيخ، أن الخطيب كان يعاني من التعب ويخضع للعلاج، ومع ذلك أدى مهامه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود يتمتع بخلق عالي سواء كلاعب أو إداري، وأنه استمر في تحقيق البطولات وإسعاد ملايين الجماهير رغم التعرض لبعض الإساءات.

بيان اعتذار الخطيب

وتابع موسى: "بيان اعتذار الخطيب كان مفاجئًا للجماهير والإدارة، ولم يعلم به أحد، كما النادي الأهلي لا يمكن أن يُترك في منتصف الطريق، ويجب أن يكون هناك تسليم وتسلم كما جرت العادة بين رؤساء النادي السابقين".

وأكمل: "أناشد الكابتن محمود الخطيب أن يتراجع عن قراره، ويترشح للانتخابات المقبلة، أو يتم تجهيز البديل المناسب، مثل خالد مرتجي أو حسام غالي، على أن يكون هناك قائد قادر على الاستمرار بالحفاظ على استقرار النادي".

وأشار موسى إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة وبنى استادًا جديدًا، وأن الانسحاب في هذه المرحلة لا يليق بالنادي أو بجماهيره، داعيًا الخطيب إلى قيادة القائمة المقبلة بنفسه لضمان استمرار مسيرة الإنجازات والحفاظ على استقرار النادي.