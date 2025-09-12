أحمد موسى: تل أبيب تمارس سياسة التهديد والابتزاز العلني أمام العالم

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن استمرار التهديدات الإسرائيلية، وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد قطر، تعكس خطورة الموقف الراهن، موضحًا أن تل أبيب ما زالت تمارس سياسة التهديد والابتزاز العلني أمام العالم، الأمر الذي يستدعي تحركًا عربيًا جادًا.

رد الفعل المصري

وشدد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أن مصر تمثل خطًا أحمر في المعادلة الإقليمية، قائلًا: "إسرائيل لا تستطيع أن تمس أي ضيف أو أي طرف موجود على الأراضي المصرية، لأنها تعلم تمامًا أن رد الفعل المصري سيكون حاسمًا"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سبق أن حذر بوضوح من المساس بالحدود المصرية أو الاقتراب منها.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان من الدول المطلة على البحر المتوسط.

