بيان ناري من السعودية: إدانة صارمة لتصريحات نتنياهو العدائية تجاه قطر

أدانت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بشدة التصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة.

وجددت السعودية تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتّم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي ضد قطر، الثلاثاء الماضي والذي استهدف قادة حركة حماس الموجودين في الدوحة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسئولي دولة الاحتلال تأكدوا من فشلة الضربة ونجاة قادة حماس من الغارة التي شنتها إسرائيل بـ10 طائرات.