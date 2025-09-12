قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر: 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي كارول نوفروتسكي انتهاك روسيا الأخير للمجال الجوي البولندي.


وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان نشره اليوم الجمعة إن الجانبين ناقشا سبل تعميق التعاون في مجالي الدفاع والأمن بين البلدين.


وأضافت الرئاسة البريطانية أن ستارمر جدّد خلال الاتصال التأكيد على دعم المملكة المتحدة الثابت لبولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).


وأشار البيان إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التواصل خلال الفترة المقبلة.


وكانت طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لبولندا قرب الحدود مع أوكرانيا الأربعاء الماضي أثناء تنفيذ ضربات ليلية، ووصفت وارسو الحادث بأنه "استفزاز خطير" يستدعي تنسيقاً عاجلاً مع حلف شمال الأطلسي الناتو.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

