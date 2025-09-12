تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي كارول نوفروتسكي انتهاك روسيا الأخير للمجال الجوي البولندي.



وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان نشره اليوم الجمعة إن الجانبين ناقشا سبل تعميق التعاون في مجالي الدفاع والأمن بين البلدين.



وأضافت الرئاسة البريطانية أن ستارمر جدّد خلال الاتصال التأكيد على دعم المملكة المتحدة الثابت لبولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأشار البيان إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التواصل خلال الفترة المقبلة.



وكانت طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لبولندا قرب الحدود مع أوكرانيا الأربعاء الماضي أثناء تنفيذ ضربات ليلية، ووصفت وارسو الحادث بأنه "استفزاز خطير" يستدعي تنسيقاً عاجلاً مع حلف شمال الأطلسي الناتو.