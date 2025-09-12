قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

أعلن المدير العام للمركز الدولي للتوحيد القياسي وإصدار شهادات "حلال"، لدى الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، آيدار غازيزوف، أن روسيا صدّرت منتجات حلال بقيمة 380 مليون دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة قدرها 82% عن عام 2023.


وقال غازيزوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة - "وفقا للإحصاءات الرسمية، شهدت صادرات المنتجات الحلال من روسيا إلى الخارج نموًا بنسبة 38 في المئة خلال السنوات الست الماضية. وفي العام الماضي وحده، صدّرت روسيا المنتجات الحلال بقيمة 380 مليون دولار، بزيادة قدرها 82 في المئة عن عام 2023".
وأضاف المدير العام للمركز: "نعتبر عام 2014 بمثابة بداية التصدير المخطط له للمنتجات الحلال المحلية، عندما خضع مركرنا للتدقيق الأول من قبل وزارة البيئة والموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة".


وأردف غازيزوف: "بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا الاعتماد في جميع دول الخليج العربية وماليزيا وتايلاند وسنغافورة والمغرب وجمهورية جنوب أفريقيا".


وتابع: "نعمل على الحصول على الاعتماد في إندونيسيا والجزائر ودول أخرى حتى يتمكن المصدرون الروس من توريد منتجاتهم الحلال بحرية إلى جميع أنحاء العالم".

روسيا منتجات الحلال روسيا الاتحادية سبوتنيك جنوب أفريقيا

