رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا

أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الجمعة أنه لا يتقاضى راتبا ويعمل كرئيس للوزراء طوعا.

وقال رئيس الوزراء السوداني في تصريحات لفضائية "العربية" إنه لم يتواصل مع محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد ميليشيات الدعم السريع، لأنه لا يملك المفتاح الأخير لحل الأزمة.

وأضاف إدريس أنه يتحمل مسؤولية اختيار كل وزراء الحكومة السودانية ، كاشفا أن الحكومة ستباشر عملها من الخرطوم خلال شهرين.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن السعودية لعبت دورا مهما في دعم السودان، منوها إلى أنه سيزور السعودية خلال أيام.

وأكد أن مصر تستضيف 5 ملايين سوداني، والعلاقات مع القاهرة تاريخية واستثنائية.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023 والتي تسببت في نزوح ولجوء ملايين السودانيين إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.