حركة فتح ترحب بالتصويت الجامع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حل الدولتين

ترحّب حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتصويت الجامع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أقرّ بأغلبية ساحقة إعلان نيويورك ومرفقاته، ليصبح وثيقة رسمية أممية تؤكد على حل الدولتين وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

إن هذا القرار، الذي جاء كأول قرار في الدورة الـ80 للجمعية العامة، يشكل محطة هامة تعكس الإجماع الأممي على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ووضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وتثمن حركة فتح الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في رعاية مؤتمر التسوية السلمية، وتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل واضحة على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، كما تشكر الدول الـ142 التي صوتت لصالح القرار، ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.

وتؤكد حركة فتح أن المطلوب اليوم هو تنفيذ مخرجات هذا القرار على أرض الواقع، عبر الضغط على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لوقف عدوانها وجرائمها، وإنهاء سياسة التهجير القسري، ووقف استخدام المجاعة كسلاح حرب، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

إن الشعب الفلسطيني، وهو يواجه الإبادة والعدوان في غزة والضفة، يتطلع إلى أن يتحول هذا الإجماع الأممي إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتجسد حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد، وتضمن الحرية والاستقلال والكرامة.