ماكرون: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن فرنسا ترسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الفرنسي عبر حسابه بمنصة "إكس": اليوم، تحت قيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمدت 142 دولة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين.

وتابع: "ونحن نعمل معًا على رسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط، وستكون فرنسا والمملكة العربية السعودية وكل شركائهما حاضرين في نيويورك لتحويل خطة السلام هذه إلى واقع في مؤتمر حل الدولتين".

وأوضح ماكرون أن "مستقبلٌ آخر ممكن. شعبان، دولتان: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ويقع على عاتقنا جميعًا تحقيق ذلك!".

جاءت تصريحات ماكرون بعد اعتماد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية 142 دولة ورفض 10 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويدعو القرار إلى العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتسوية الصراع بالتطبيق الفعال لحل الدولتين.