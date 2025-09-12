قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
أخبار العالم

غزة تحت النار .. تصعيد إسرائيلي مرعب بشن 500 غارة في أسبوع

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه قصف أكثر من 500 هدف عسكري خلال الأسبوع الماضي في مدينة غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الغارات ركزت على مبانٍ متعددة الطوابق حُوِّلت إلى بنى تحتية إرهابية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

بعد ثلاث موجات أولى من الهجمات استهدفت منطقتي التفاح والفرقان، شنّ سلاح الجو موجتين إضافيتين، موسّعًا نطاق العمليات في منطقة الشاطئ ومناطق أخرى داخل الفرقان.

دمرت هذه الغارات الجوية العديد من مواقع حماس، بما في ذلك مواقع مراقبة وقنص، ومبانٍ تحتوي على أنفاق عملياتية، ومستودعات أسلحة.

أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي خمس موجات من الغارات في مدينة غزة. 

وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل تصعيد وتيرة هذه الغارات الدقيقة، مستخدمًا معلومات استخباراتية دقيقة لاستهداف البنية التحتية لحماس.

وتهدف العملية إلى إضعاف القدرات العملياتية لحماس، وتعطيل جاهزيتها، وتقليل التهديد الذي تشكله على القوات الإسرائيلية، كجزء من الاستراتيجية الأوسع للمراحل التالية من العملية الجارية، بحسب الجيش.

غزة تحت النار تصعد إسرائيلي مرعب تصعد إسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

