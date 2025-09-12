غزة تحت النار .. تصعيد إسرائيلي مرعب بشن 500 غارة في أسبوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه قصف أكثر من 500 هدف عسكري خلال الأسبوع الماضي في مدينة غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الغارات ركزت على مبانٍ متعددة الطوابق حُوِّلت إلى بنى تحتية إرهابية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

بعد ثلاث موجات أولى من الهجمات استهدفت منطقتي التفاح والفرقان، شنّ سلاح الجو موجتين إضافيتين، موسّعًا نطاق العمليات في منطقة الشاطئ ومناطق أخرى داخل الفرقان.

دمرت هذه الغارات الجوية العديد من مواقع حماس، بما في ذلك مواقع مراقبة وقنص، ومبانٍ تحتوي على أنفاق عملياتية، ومستودعات أسلحة.

أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي خمس موجات من الغارات في مدينة غزة.

وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل تصعيد وتيرة هذه الغارات الدقيقة، مستخدمًا معلومات استخباراتية دقيقة لاستهداف البنية التحتية لحماس.

وتهدف العملية إلى إضعاف القدرات العملياتية لحماس، وتعطيل جاهزيتها، وتقليل التهديد الذي تشكله على القوات الإسرائيلية، كجزء من الاستراتيجية الأوسع للمراحل التالية من العملية الجارية، بحسب الجيش.