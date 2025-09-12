وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل وبريطانيا لبحث حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيقوم بجولة تشمل إسرائيل والمملكة المتحدة في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر.



وقالت الوزارة - وفق بيان - إن الأولويات الأمريكية تتمثل في ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.



وسيتوجه روبيو - بعد زيارة إسرائيل - إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى وفد الرئيس الأمريكي خلال زيارته الرسمية الثانية غير المسبوقة.



وبحسب البيان، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، نظيرته البريطانية إيفيت كوبر؛ لبحث التعاون في قضايا عالمية بارزة، من بينها: إنهاء الحرب في أوكرانيا ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى التنافس مع الصين.