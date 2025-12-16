الأنبا بيمن يترأس القداس الإلهي في دير مارجرجس بنقادة | صور

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، القداس الإلهي من داخل كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير مارجرجس المجمع بنقادة.

صلاة القداس الإلهي

وشارك في الصلاة لفيف من الآباء الرهبان، في أجواء روحانية مهيبة، حيث جدد الحضور صلواتهم وتضرعاتهم، معبرين عن فرحتهم بوجود نيافة الحبر الجليل بينهم.

وأكد نيافته خلال القداس على أهمية التمسك بالقيم الروحية وتعزيز الحياة الرهبانية، مشددًا على دور الكنيسة في دعم المجتمع والمحافظة على تراثه الروحي.