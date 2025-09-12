تسليح غير مشروع .. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 21 كيانا حوثيًا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 11 فردًا و21 كيانًا، إضافة إلى تحديد أربع سفن كأصول "محظورة"، بدعوى تورطهم في عمليات تمويل وتهريب وتسليح غير مشروع مرتبطة بـ "جماعة الحوثي المدعومة من إيران".



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة - أن العقوبات شملت شخصيات رئيسية في الجماعة وشركات تابعة لها، فضلًا عن جهات مرتبطة بالحوثيين في عدد من الدول.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وبناءً على سلسلة من العقوبات السابقة استهدفت قادة وممولين ووسطاء تهريب مرتبطين بالجماعة.



وأكدت أن الخطوة تندرج في إطار حملة "الضغط الاقتصادي الأقصى" التي تنفذها واشنطن ضد إيران ووكلائها في المنطقة، مذكّرة بأن وزارة الخارجية صنّفت الحوثيين جماعة إرهابية عالمية في فبراير 2024 ثم منظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025.