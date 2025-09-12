قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
فرناس حفظي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان دولي يحدد "خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها" باتجاه تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات رفيعة المستوى لقادة العالم في نيويورك.


وقد حاز الإعلان على تأييد 142 دولة، في مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. وأكد القرار في نصّه على إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وما رافقها من حصار وتجويع واستهداف للبنية التحتية، بالتوازي مع إدانة هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مشدداً على أنّ الحرب الدائرة في غزة يجب أن تنتهي فوراً.


ويأتي هذا الإعلان ،  الممتد على سبع صفحات ،  ثمرة لمؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة خلال يوليو الماضي، خُصص لبحث آفاق التسوية السياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.


ويعكس هذا التطور  حجم التحول في القرار الدولي إزاء استمرار الحرب في غزة، إذ بدا واضحاً أنّ الغالبية الساحقة من دول العالم لم تعد تقبل باستمرار دائرة العنف والانتقام المتبادل، ولا بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

رسالة قوية 

 فالإجماع الأممي شبه الكامل على دعم خطوات عملية نحو حل الدولتين يبعث برسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي بات يطالب بانتقال النقاش من الشعارات إلى التنفيذ الفعلي، ومن الوعود الفضفاضة إلى الجداول الزمنية الملزمة.


كما يُعد هذا القرار اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الأمم المتحدة على فرض التزامات واضحة على الأطراف المعنية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والحقوقي على الحكومات الغربية لتبني مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

 وفي المقابل، فإن إدراج إدانة لهجمات حماس يعكس رغبة المجتمع الدولي في تقديم مقاربة متوازنة تحفظ الحد الأدنى من الإجماع بين الكتل السياسية المتباينة داخل المنظمة الدولية.

مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
 

ومع اقتراب القمة الأممية في نيويورك، يُنتظر أن يشكل هذا الإعلان أرضية أساسية لأي نقاشات قادمة حول مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وربما نقطة انطلاق لإعادة إحياء المفاوضات المجمدة منذ سنوات،  لكن تبقى التحديات على الأرض ، بدءاً من رفض الحكومة الإسرائيلية المتكرر لحل الدولتين، مروراً بالانقسام الفلسطيني الداخلي، وصولاً إلى غياب آليات إلزامية لفرض القرار، بمثابة العقبة الأكبر أمام ترجمة هذا التوافق الدولي إلى واقع ملموس.


ومع ذلك، فإن مجرد حصول الإعلان على هذا القدر غير المسبوق من التأييد الدولي، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية قد تغيّر قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وتعيد القضية الفلسطينية إلى قلب الاهتمام العالمي بعد سنوات من التهميش والإهمال.

الجمعية العامة للأمم المتحدة حل الدولتين نيويورك الهجمات الإسرائيلية حماس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد